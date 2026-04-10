Policia shpëton të moshuarin që po hidhej në liqen
Transmetuar më 10-04-2026, 14:03

Tiranë, 10 prill 2026 – Një ngjarje e rëndë është parandaluar në zonën e Paskuqanit, ku një 82-vjeçar është shpëtuar nga forcat e Policisë pasi dyshohet se ka tentuar të vetëhidhet në ujërat e liqenit.

Sipas njoftimit zyrtar, bëhet fjalë për shtetasin A. A., i cili është ndaluar në kohë nga efektivët e policisë që kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje pas sinjalizimit.

Policia bëri me dije se ndërhyrja e shpejtë ka parandaluar përfundimin fatal të ngjarjes, ndërsa i moshuari është nxjerrë nga rreziku i mbytjes.

Ai është marrë në kujdes dhe po monitorohet nga autoritetet përkatëse, ndërkohë që po punohet për sqarimin e plotë të rrethanave që çuan në këtë situatë.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

