Policia shpëton të moshuarin që po hidhej në liqen

Tiranë, 10 prill 2026 – Një ngjarje e rëndë është parandaluar në zonën e Paskuqanit, ku një 82-vjeçar është shpëtuar nga forcat e Policisë pasi dyshohet se ka tentuar të vetëhidhet në ujërat e liqenit.
Sipas njoftimit zyrtar, bëhet fjalë për shtetasin A. A., i cili është ndaluar në kohë nga efektivët e policisë që kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje pas sinjalizimit.
Policia bëri me dije se ndërhyrja e shpejtë ka parandaluar përfundimin fatal të ngjarjes, ndërsa i moshuari është nxjerrë nga rreziku i mbytjes.
Ai është marrë në kujdes dhe po monitorohet nga autoritetet përkatëse, ndërkohë që po punohet për sqarimin e plotë të rrethanave që çuan në këtë situatë.
