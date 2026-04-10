‘Truri i dytë’ brenda nesh: pse mikrobioma e zorrëve po tërheq vëmendjen e shkencës?

Në vitet e fundit, komuniteti shkencor po i kushton gjithnjë e më shumë rëndësi mikrobioma e zorrëve, një term që i referohet triliona baktereve dhe mikroorganizmave që jetojnë në trupin e njeriut, kryesisht në aparatin tretës.
Zorrët shpesh cilësohen si “truri i dytë”, për shkak të lidhjes së ngushtë me sistemin nervor dhe ndikimit që ato kanë jo vetëm në tretje, por edhe në funksionimin e trurit dhe shëndetin e përgjithshëm. Studime të reja sugjerojnë se mikrobioma mund të ndikojë edhe në proceset e plakjes së trurit dhe në rënien e kujtesës me kalimin e viteve.
Shkencëtarët kanë vërejtur se përbërja e baktereve të zorrëve ndryshon me moshën, duke shkaktuar në disa raste rritje të inflamacionit dhe ndërprerje të komunikimit mes zorrëve dhe trurit, faktorë që mund të ndikojnë negativisht në kujtesë dhe funksionet njohëse.
Në eksperimente laboratorike me kafshë, stimulimi i nervit që lidh zorrët me trurin ka sjellë përmirësim të dukshëm të kujtesës, duke forcuar idenë se boshti zorrë–tru luan rol të rëndësishëm në funksionimin neurologjik.
Studime të tjera kanë identifikuar disa lloje bakteresh të dobishme që gjenden më shpesh tek individët e shëndetshëm. Këto mikroorganizma ndihmojnë në balancimin e mikrobiomës dhe në prodhimin e vitaminave të rëndësishme, përfshirë vitaminat e kompleksit B si B12.
Paralelisht, kërkimet moderne po përdorin edhe inteligjencën artificiale për të analizuar mikrobiomën si një mjet potencial në diagnostikimin e sëmundjeve si kanceri i zorrës së trashë dhe sëmundjet inflamatore të aparatit tretës.
Në përfundim, mikrobioma po shihet gjithnjë e më shumë si një faktor kyç për shëndetin e njeriut, me ndikim që shtrihet nga tretja e ushqimit deri te funksionimi i trurit dhe proceset e plakjes.
