Sulme Iranit nga Kuçova? Ministri i Mbrojtjes: Do e vlerësojmë nëse do ketë një kërkesë

Tiranë, 10 prill 2026 – Ministri i Mbrojtjes ka deklaruar se Shqipëria do të shqyrtonte një kërkesë të mundshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përdorimin e bazës ajrore të Baza Ajrore e Kuçovës në kuadër të operacioneve ushtarake, si pjesë e angazhimeve në NATO.
Deklarata u bë pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ku u diskutuan zhvillime që lidhen me bashkëpunimin ushtarak ndërkombëtar dhe modernizimin e kapaciteteve të mbrojtjes.
Ministri theksoi se çdo kërkesë e tillë do të vlerësohej në përputhje me detyrimet e Shqipërisë si vend anëtar i NATO, ndërsa nuk dha detaje të tjera mbi skenarët e mundshëm operacionalë.
Paralelisht, qeveria ka vijuar me politikat për ri-energizimin e industrisë ushtarake vendase, duke synuar prodhimin e pajisjeve të ndryshme për forcat e sigurisë, përfshirë dronë dhe mjete lundruese, si dhe rritjen e kapaciteteve prodhuese brenda vendit.
Sipas autoriteteve, këto iniciativa pritet të ndikojnë në modernizimin e ushtrisë dhe në rritjen e punësimit në sektorin e industrisë së mbrojtjes.
Ndërkohë, Këshilli i Ministrave ka miratuar edhe vendime për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura në misione ndërkombëtare, në kuadër të angazhimeve të Shqipërisë në operacionet paqeruajtëse.
