Zbutja e dënimit për vrasësin e policit në Fier, reagim i ashpër i ministrit: ‘Akt me pasoja të rrezikshme’!

Tiranë, 10 prill 2026 – Ministri i Brendshëm, Ervin Hoxha, ka reaguar ashpër ndaj vendimit për zbutjen e dënimit të autorit të vrasjes së një punonjësi të Policisë së Shtetit në Fier, duke e cilësuar atë një akt me pasoja të rrezikshme për rendin dhe sigurinë publike.
Në reagimin e tij, ministri thekson se vendimi është thellësisht shqetësues, ndërsa nënvizon se vrasja e efektivit të “Shqiponjave”, Novruz Cenalia, përbën një sulm të drejtpërdrejtë ndaj shtetit dhe rendit ligjor.
Sipas tij, një vendim i tillë nuk prek vetëm familjen e viktimës dhe kolegët e tij në polici, por rrezikon gjithashtu të krijojë një mesazh të gabuar për shoqërinë dhe për ata që cenojnë ligjin.
Ministri thekson se, ndonëse respektohet pavarësia e sistemit gjyqësor, drejtësia duhet të jetë në lartësinë e përgjegjësisë ndaj qytetarëve dhe punonjësve të rendit.
Ngjarja dhe reagimi vijnë në një moment kur debati mbi vendimet gjyqësore në çështje të rënda penale ka marrë vëmendje të shtuar publike.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
