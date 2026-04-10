Kërcënoi me thikë shitësen dhe vodhi xhiron ditore, arrestohet 42-vjeçari në Tiranë

Një 42-vjeçar është arrestuar nga policia në Tiranë, pasi akuzohet se ka vjedhur një shumë parash në një dyqan, duke kërcënuar punonjësen me thikë.
Ngjarja ka ndodhur më 1 prill 2026, në rrugën “Kongresi i Manastirit”, ku i dyshuari, i identifikuar me inicialet B. Sh., dyshohet se ka marrë xhiron ditore të biznesit nën kërcënimin e armës së ftohtë.
Sipas policisë, operacioni i koduar “Tools”, i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Nr. 4 në bashkëpunim me DVP Durrës, bëri të mundur lokalizimin dhe arrestimin e tij. Gjatë operacionit u sekuestruan thika dhe veshjet që dyshohet se janë përdorur gjatë kryerjes së vjedhjes.
Pamjet e kamerave të sigurisë kanë ndihmuar në identifikimin e autorit, duke dokumentuar lëvizjet e tij para dhe pas ngjarjes. Në disa momente, ai është shfaqur edhe pa maskë.
Policia bën me dije se 42-vjeçari ka precedentë të mëparshëm penalë për vjedhje, ndërsa vijon puna për dokumentimin e rasteve të tjera të mundshme ku ai mund të jetë i përfshirë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Njoftimi i policisë:
Vodhi Tiranë/Finalizohet operacioni i koduar “Tools”. Vodhi një shumë parash në një dyqan, duke kanosur punonjësen, me thikë, kapet dhe vihet në pranga 42-vjeçari, i dënuar më parë për vjedhje. Sekuestrohen thika dhe veshjet që dyshohet se ka përdorur 42-vjeçari, gjatë kryerjes së vjedhjes.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, në vijim të punës për zbardhjen e vjedhjeve, identifikimin dhe arrestimin e autorëve, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar “Tools”, si rezultat i të cilit u kap në bashkëpunim me shërbimet e DVP Durrës dhe vu në pranga shtetasi në kërkim: -B. Sh., 42 vjeç, banues në Tiranë.
Ky shtetas dyshohet se më datë 01.04.2026, në rrugën “Kongresi i Manastirit”, ka vjedhur një shumë parash (xhiron ditore) në një dyqan, duke kanosur punonjësen, me thikë. Vijon puna për dokumentimin e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga ky shtetas.
Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
