Berisha akuza ndaj qeverisë: Integrimi në BE po pengohet nga korrupsioni. Do vendosen ‘breshëri’ kushtesh

Tiranë, 10 prill 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar qeverinë se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimi Evropian është bllokuar për shkak të korrupsionit në nivele të larta.
Gjatë një tryeze diskutimi mbi zhvillimet e Porti i Durrësit, Berisha deklaroi se disa vende anëtare të BE-së kanë shprehur skepticizëm mbi raportin e fundit të vlerësimit, duke paralajmëruar vendosjen e kushteve të reja për Shqipërinë.
Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe zëvendësen e tij të mëparshme, Belinda Balluku, për përfshirje në afera korruptive, duke i cilësuar si shkakun kryesor të ngecjes së procesit integrues.
Sipas Berishës, diskutimet në Bruksel kanë nxjerrë në pah rezerva nga disa shtete anëtare, të cilat, sipas tij, kanë paraqitur një sërë kërkesash të reja ndaj Shqipërisë.
Nga ana tjetër, kryetari i opozitës kritikoi edhe deklaratat e fundit të Ramës për nivelin e korrupsionit në vend, duke i cilësuar ato si përpjekje për të minimizuar problemin.
Deklaratat u bënë në kuadër të debatit politik mbi procesin e integrimit dhe zhvillimet infrastrukturore në vend, ndërsa nuk ka pasur ende një reagim zyrtar nga qeveria lidhur me këto akuza.
