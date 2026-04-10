Arrestohet në Kolumbi shqiptari i kërkuar për vrasje në Spanjë. Emri

Pereira, Kolumbi, 10 prill 2026 – Një shtetas shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Pereira, në kuadër të një operacioni të koordinuar mes autoriteteve vendase dhe agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit.
Sipas mediave të huaja, i arrestuari është Florind Rama, i cili kërkohej nga INTERPOL për një vrasje të ndodhur në vitin 2022 në Marbella.
Operacioni për kapjen e tij u realizua në bashkëpunim me Europol dhe autoritetet spanjolle.
Ndërkohë, autoritetet kolumbiane kanë nisur hetimet për të verifikuar lidhjet e mundshme të tij me rrjete të trafikut të drogës në rajonin ku u arrestua.
Procedurat për ekstradimin e tij drejt Spanjës pritet të nisin në vijim, ndërsa hetimet mbeten në zhvillim për zbardhjen e plotë të çështjes.
Autoridades de Pereira, na Colômbia, prenderam o albanês Florind Rama, procurado pela INTERPOL por um homicídio ocorrido em Marbella, na Espanha, em 2022.Autoridades investigam o elo de Florind com narcos colombianos na região onde foi preso. pic.twitter.com/Cg5If80nS5— Submundo Criminal (@submundodocrime) April 10, 2026
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
