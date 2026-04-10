Arrestohet në Kolumbi shqiptari i kërkuar për vrasje në Spanjë. Emri
Transmetuar më 10-04-2026, 11:19

Pereira, Kolumbi, 10 prill 2026 – Një shtetas shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Pereira, në kuadër të një operacioni të koordinuar mes autoriteteve vendase dhe agjencive ndërkombëtare të zbatimit të ligjit.

Sipas mediave të huaja, i arrestuari është Florind Rama, i cili kërkohej nga INTERPOL për një vrasje të ndodhur në vitin 2022 në Marbella.

Operacioni për kapjen e tij u realizua në bashkëpunim me Europol dhe autoritetet spanjolle.

Ndërkohë, autoritetet kolumbiane kanë nisur hetimet për të verifikuar lidhjet e mundshme të tij me rrjete të trafikut të drogës në rajonin ku u arrestua.

Procedurat për ekstradimin e tij drejt Spanjës pritet të nisin në vijim, ndërsa hetimet mbeten në zhvillim për zbardhjen e plotë të çështjes.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

