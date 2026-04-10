Rrëqebulli i Ballkanit fotografohet sërish në Parkun Kombëtar të Shebenikut
Transmetuar më 10-04-2026, 11:02

Elbasan, 10 prill 2026 – Rrëqebulli i Ballkanit është fotografuar sërish në Parku Kombëtar i Shebenikut, duke konfirmuar praninë e kësaj specie të rrallë në habitatet natyrore të zonës.

Sipas Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, dokumentimi u bë i mundur përmes përdorimit të kamerave kurth, identifikimit të gjurmëve në terren dhe vëzhgimeve të vazhdueshme nga specialistët e Administratës së Zonave të Mbrojtura në Elbasan.

Autoritetet theksojnë se prania e kësaj specieje të rrezikuar dëshmon për efektivitetin e masave të ndërmarra për ruajtjen dhe konservimin e biodiversitetit në vend.

Ekspertët vlerësojnë se rikthimi dhe zgjerimi i habitatit të rrëqebullit të Ballkanit është një tregues pozitiv për ekosistemin, ndërsa mbrojtja e tij mbetet një prioritet për institucionet mjedisore.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

