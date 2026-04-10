Rrëfimi prekës i Ivanka Trump: nga humbja e nënës te sëmundja e bashkëshortit dhe atentati ndaj të atit

SHBA, 10 prill 2026 – Ivanka Trump ka ndarë një rrëfim emocional për sfidat më të vështira të jetës së saj, duke folur për humbjen e nënës, betejën me sëmundjen të bashkëshortit dhe atentatin ndaj të atit, presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Në një intervistë për podcastin The Diary of a CEO, ajo u ndal fillimisht tek humbja e nënës së saj, Ivana Trump, duke e përshkruar si një ngjarje të papritur dhe të dhimbshme.
“Humbja e një prindi, veçanërisht në mënyrë të papritur, është shumë e vështirë”, u shpreh ajo, duke shtuar se nëna e saj kishte jetuar një jetë të lumtur.
Ivanka Trump foli gjithashtu për rolin e rëndësishëm të gjyshes së saj, Marie Zelníčková, e cila jeton me familjen e saj dhe ndihmon në ruajtjen e kujtimeve për nënën e ndjerë.
Një tjetër moment i vështirë, sipas saj, ishte sëmundja e bashkëshortit, Jared Kushner, i cili është përballur me kanceri. Ajo tregoi se ai iu nënshtrua ndërhyrjeve kirurgjikale për heqjen e një tumori në qafë gjatë kohës që shërbente si këshilltar në Shtëpinë e Bardhë, si dhe një operacioni të dytë në vitin 2022.
Ivanka Trump ndau gjithashtu përjetimet e saj lidhur me atentatin ndaj babait të saj në Butler, Pennsylvania, një ngjarje që e përjetoi përmes transmetimit televiziv.
“Isha e tmerruar dhe e frikësuar”, u shpreh ajo, duke shtuar se momenti kur pa të atin të largohej i sigurt i dha lehtësim.
Në rrëfimin e saj, ajo theksoi edhe rëndësinë e faljes, duke deklaruar se ka zgjedhur të falë autorin e dyshuar të atentatit, Thomas Crooks.
Në përfundim, Ivanka Trump nënvizoi se përvojat e vështira e kanë mësuar të mos marrë asgjë si të mirëqenë në jetë.
Ivanka Trump gets emotional as she reflects on mother Ivana's life & death. 🎥: The Diary Of A CEO
April 10, 2026
