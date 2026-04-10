‘Evropianët shfrytëzues dhe mosmirënjohës’! Rutte takim me Trump në Shtëpinë e Bardhë. Kreu i NATO-s pranon zhgënjimin

Uashington, 10 prill 2026 – Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shprehur pakënaqësi ndaj aleatëve evropianë gjatë një takimi me dyer të mbyllura në Shtëpia e Bardhë me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO, Mark Rutte.
Sipas raportimit të Politico, Trump ka kritikuar vendet evropiane për mungesë mbështetjeje ndaj SHBA-ve në operacionet që lidhen me konfliktin me Iran, duke i cilësuar ato si “shfrytëzuese dhe mosmirënjohëse”.
Raportohet se presidenti amerikan ka shprehur zhgënjim për refuzimin e disa aleatëve, përfshirë Spanja dhe Franca, për të lejuar përdorimin e hapësirës ajrore nga avionët luftarakë amerikanë për operacione ushtarake.
Megjithatë, Trump nuk ka paraqitur kërkesa konkrete dhe nuk ka sinjalizuar tërheqje nga aleanca, por ka shprehur hapur pakënaqësinë për atë që e konsideron pengesë ndaj operacioneve amerikane.
Nga ana e tij, Rutte ka pranuar se presidenti amerikan është “i zhgënjyer” nga niveli i mbështetjes ushtarake nga aleatët evropianë, duke theksuar se vendet anëtare të NATO-s po bëjnë përpjekje për të përmbushur kërkesat e SHBA-ve.
Sipas burimeve diplomatike, disa vende evropiane kanë ofruar mbështetje logjistike, përfshirë furnizim me karburant dhe përdorim të bazave ushtarake në vende si Greqia, Mbretëria e Bashkuar dhe Italia. Megjithatë, mbetet e paqartë se çfarë kërkohet konkretisht nga SHBA-të.
Ndërkohë, kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, ka deklaruar se marrëdhëniet mes Evropës dhe SHBA-ve po kalojnë një periudhë të vështirë, duke theksuar nevojën që Evropa të forcojë kapacitetet e saj ushtarake dhe të reduktojë varësinë nga SHBA-të.
Analistët vlerësojnë se këto zhvillime pasqyrojnë tensione të vazhdueshme brenda aleancës transatlantike, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të ndikojnë në bashkëpunimin e ardhshëm, veçanërisht në kontekstin e mbështetjes për Ukrainën dhe situatës së sigurisë globale.
