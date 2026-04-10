Ish-kryebashkiaku Vangjush Dako dhe tre të dënuar të tjerë bëjnë rekurs në Gjykatën e Lartë

Tiranë, 10 prill 2026 – Ish-kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, së bashku me tre persona të tjerë të dënuar, kanë paraqitur rekurs në Gjykata e Lartë, duke kërkuar shpalljen e pafajësisë.
Rekurs kanë paraqitur gjithashtu Fiqiri Farruku, Fatmir Ejupi dhe Adrian Bulku, të cilët janë shpallur fajtorë për veprën penale “shpërdorim detyre” në lidhje me procedura tenderimi në bashki.
Pas depozitimit të rekursit, në Gjykatën e Lartë është hedhur shorti për caktimin e trupës gjykuese, ku relator është përzgjedhur gjyqtari Genti Shala.
Më herët, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka dënuar Dakon me 2.8 vite burg për shpërdorim detyre, ndërsa Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar kishte kërkuar 4 vite burg. Dënimi u ul për shkak të gjykimit të shkurtuar.
Ndërkohë, tre të dënuarit e tjerë janë dënuar me nga 2 vite burg, por dënimi i tyre është konvertuar në shërbim prove.
Sipas akuzës, Dako dyshohet për shpërdorim detyre në dy raste: njëri lidhet me ndërtimin e një pallati në Durrës rreth 11 vite më parë, i cili u shemb pas Tërmeti i nëntorit 2019 në Shqipëri, ndërsa rasti tjetër ka të bëjë me një tender për ndërtimin e një shëtitoreje gjatë viteve 2014–2015, që dyshohet se i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej 18 milionë lekësh.
Ish-kryebashkiaku u arrestua në qershor të vitit 2023 me urdhër të SPAK dhe u lirua në shkurt të këtij viti, pasi hetimet nuk u përfunduan brenda afateve.
