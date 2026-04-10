Kontrabandë mijëra euro me veshje, arrestohet në aksin Tiranë-Elbasan i riu. Sekuestrohet malli dhe furgoni

Tiranë, 10 prill 2026 – Një 26-vjeçar është arrestuar nga policia në aksin rrugor Elbasan–Tiranë, pasi u kap duke transportuar veshje të dyshuara të kontrabanduara me vlerë rreth 45 mijë euro.
Operacioni policor i koduar “Wrong way”, i zhvilluar nga specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, çoi në ndalimin në flagrancë të shtetasit R. K., banues në Korçë.
Sipas policisë, gjatë kontrollit të furgonit që drejtonte 26-vjeçari, u gjetën 19 paketime (thasë) me veshje të imitimeve të markave të ndryshme, të cilat transportoheshin pa dokumentacion shoqërues.
Në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar mallrat e dyshuara si kontrabandë, si dhe mjeti me të cilin transportoheshin.
Autoritetet bëjnë me dije se hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie të kundërligjshme dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd