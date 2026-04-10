Kontroll policor te një hotel në Mamurras, i riu kapet me ‘mall’ dhe pistoletë

Mamurras, 10 prill 2026 – Një 42-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga policia në Mamurras, pasi në ambientet e hotelit ku qëndronte iu gjetën armë zjarri pa leje dhe lëndë narkotike e dyshuar kokainë.
Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kontrollit në dhomën e hotelit, shërbimet e policisë kanë sekuestruar një pistoletë me krehër dhe fishekë. Ndërkohë, gjatë kontrollit fizik ndaj tij, është gjetur edhe një sasi lënde e dyshuar narkotike.
Në kuadër të operacionit policor të koduar “Alias”, u bë arrestimi i shtetasit A. K., alias A. Ll., 42 vjeç, banues në Mamurras.
Policia bëri të ditur se në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar arma e zjarrit, municionet, lënda narkotike si dhe dy telefona celularë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rastit.
Në vijim të operacioneve të zhvilluara në bazë të punës operative dhe kontrolleve, për identifikimin dhe ndalimin e shtetasve që cenojnë sigurinë e qytetarëve, duke mbajtur pa leje, armë zjarri, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin finalizuan operacionin e koduar “Alias”.
Në Mamurras, gjatë kontrollit në hotelin ku 42-vjeçari qendronte, u gjet një armë zjarri (pistoletë) me krehër dhe fishekë, ndërsa gjatë kontrollit fizik, këtij shtetasi iu gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike Kokainë.
