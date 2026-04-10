Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 10 prill 2026

Lexoni horoskopin ditor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju për të premten, 10 prill 2026, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
Po kalon një periudhë stresi të fortë, por në të njëjtën kohë edhe pozitive dhe nxitëse për ndryshim. Je duke transformuar shumë gjëra në jetën tënde. Sfida dhe përballja janë pjesë e natyrës tënde dhe nuk janë diçka e re për ty. Në dashuri shpesh tërhiqesh nga situata të vështira ose persona që nuk janë të lehtë për t’u menaxhuar. Mund të ketë edhe një sqarim të rëndësishëm. Në punë kjo është një fazë rishikimi, marrëveshjesh dhe pritjeje, por durimi nuk është pika jote e fortë. Me Marsin që ka hyrë në shenjën tënde, sidomos nëse je lindur në fund të marsit ose në fillim të prillit, do të ndjesh nevojën të reagosh dhe të bësh zërin tënd të dëgjohet.
Demi
Shpresohet që në jetën tënde të jetë rikthyer një farë qetësie. Dukshëm, situata po përmirësohet pas një periudhe të trazuar me tensione dhe probleme. Edhe pse është e vështirë të besohet menjëherë se gjithçka po shkon më mirë, shumë prej jush tani po kuptojnë se disa vendime të vështira të së kaluarës kanë qenë të nevojshme. Sot ka më shumë qartësi dhe një vizion më i mirë për të ardhmen.
Binjakët
Java ka nisur me disa pasiguri dhe tensione, sidomos në fillim, dhe ekziston rreziku që këto të ndikojnë në jetën sentimentale. Fundjava mund të sjellë momente të çuditshme në jetën private. Nuk bëhet fjalë për krizë të vërtetë në dashuri, por nëse në punë ke përjetuar vonesa apo situata që nuk po mbyllen, kjo ndikon në humorin tënd dhe reflektohet në marrëdhënie.
Gaforrja
Ka ditë kur ndikimi i Hënës nuk është në favor dhe kjo të bën të përjetosh luhatje në humor. Si shenjë e lidhur me Hënën, ti je shumë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve emocionale. Edhe një problem i vogël, një vonesë apo një situatë e papritur mund të të vendosë nën presion. Në këto raste, është e rëndësishme të mos reagosh menjëherë, por të përpiqesh të ruash qetësinë dhe të organizosh momente të këndshme me personin që do.
Luani
Sa më shumë afrohet vera, aq më shumë rritet mundësia jote për sukses. Edhe kjo pranverë është pozitive për ty. Marsi është kthyer në favorin tënd dhe Jupiteri do të hyjë në shenjën tënde në korrik, ndërsa Saturni tashmë po vepron. E vetmja pikë e dobët mbetet dashuria, sidomos nëse je i përfshirë në një marrëdhënie të ndërlikuar. Shpesh tërhiqesh nga persona të vështirë ose situata që kërkojnë përpjekje të vazhdueshme. Deri në fund të prillit, shumë marrëdhënie do të kenë nevojë për një sqarim të qartë.
Virgjëresha
Nuk është një periudhë për të qëndruar pa vepruar. Fillimi i vitit ka qenë i mbushur me mendime dhe paqartësi, por tani situata është më e qartë. Prej disa muajsh e di më mirë se çfarë kërkon dhe drejt cilit objektiv po shkon. Edhe pse jo gjithçka është perfekte, priten propozime të mira deri në fund të muajit. Edhe dashuria është në një fazë pozitive, ndaj nëse ke dikë pranë, përpiqu ta zhvillosh këtë lidhje.
Peshorja
Herë pas here ndihesh më i rënduar emocionalisht dhe mendimet të kthehen pas, te situatat dhe tensionet që ke kaluar muajt e fundit. Megjithatë, po afrohen edhe zgjidhje konkrete. Kjo e premte është pak e dobët në energji, ndoshta edhe si pasojë e një dite të mëparshme me debate apo tensione. Nuk përjashtohet që këto ditë të mendosh të ndryshosh rrënjësisht drejtim, sidomos në punë, por edhe në marrëdhëniet që ke ndërtuar.
Akrepi
Me Hënën në aspekt pozitiv, fundjava nis me një ndjenjë më të fortë shprese dhe ditët më të mira janë e premtja dhe e shtuna. Megjithatë, një pikë e ndjeshme mbetet jeta emocionale, në kuptimin e gjerë: jo vetëm marrëdhëniet në çift, por edhe lidhjet me familjen dhe miqtë. Kohët e fundit ke ndryshuar disa referenca dhe njerëz të rëndësishëm në jetën tënde. Në punë ndjen nevojën për risi, por marrëdhëniet ekzistuese duhet të ruhen, sepse do të jenë të rëndësishme për të ardhmen.
Shigjetari
Nuk është momenti të shohësh pas, por përpara. Marsi ka qenë një muaj i lodhshëm për disa, me sfida personale apo edhe fizike, por situata po përmirësohet. Sa më shumë afrohet java e ardhshme, aq më mirë do të ndihesh. Perspektivat janë shumë të mira dhe brenda pak ditësh mund të ndihesh në pozicion drejtues në shumë drejtime.
Bricjapi
Këshillohet të përqendrohesh më shumë te dashuria, edhe pse zakonisht për ty më të rëndësishme janë stabiliteti dhe siguria në punë. Në këtë periudhë, në aspektin profesional ka pasiguri dhe sfida. Është sikur duhet të rindërtosh diçka që tashmë e ke, por që ka nevojë për përmirësim. Mund të jetë një ndryshim konkret në ambientin e punës ose një transformim në mënyrën si e menaxhon situatën. Nuk përjashtohen edhe ndarje apo largime nga persona që nuk kanë respektuar rregullat e tua.
Ujori
Këto janë ditë shumë të rëndësishme për punën. Mund të vijë një propozim i pazakontë dhe gjithçka varet nga mënyra si do ta menaxhosh. Ujori është një shenjë që mund të përshtatet në shumë drejtime, duke kombinuar kreativitetin me përgjegjësinë ose guximin me dëshirën për aventurë. Në çdo rast, je në një fazë ku mund të bësh zgjedhje të rëndësishme. Puna shpërblen, ndërsa në dashuri mbeten disa paqartësi.
Peshqit
Është momenti të përfitosh nga kjo periudhë e favorshme dhe të veprosh. Ditët janë të rëndësishme dhe mund të të çojnë larg nëse i shfrytëzon si duhet. Me Marsin që nuk është më në shenjën tënde, ndihesh më i qetë dhe më pak impulsiv. Kjo të ndihmon të marrësh vendime më të menduara. Është një periudhë e mirë për çiftet që duan të planifikojnë diçka të rëndësishme, por edhe për ata që kërkojnë përvoja të bukura në punë apo në jetën personale. Deri në fundjavë mund të marrësh edhe ftesa interesante.
