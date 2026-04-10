Seancë maratonë në Kuvend: Rrëzohen komisionet hetimore për ARRSH-në dhe AKSHI-n, miratohet ligji për pastrimin e parave

Kuvendi i Shqipërisë ka rrëzuar në një seancë maratonë kërkesat e opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare për Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.
Me 75 vota kundër dhe 28 pro, u refuzua kërkesa e grupit opozitar Partia e Lirisë–Partia Demokratike e Shqipërisë për ngritjen e një komisioni hetimor për ARRSH-në. Sipas projektvendimit të propozuar, ky komision do të kishte për detyrë verifikimin e ligjshmërisë së veprimeve të institucionit në realizimin e investimeve në infrastrukturën rrugore.
Po ashtu, me 76 vota kundër dhe 28 pro, u rrëzua edhe kërkesa e Partia Demokratike e Shqipërisë për ngritjen e një komisioni hetimor për AKSHI-n. Kjo kërkesë ishte dorëzuar me 40 firma deputetësh të opozitës, duke synuar hetimin e veprimtarisë së institucionit, në vijim të çështjeve dhe hetimeve që përfshijnë drejtues të tij.
Në të njëjtën seancë, Kuvendi miratoi projektligjin për parandalimin e pastrimit të parave, i cili u votua me 76 vota pro.
