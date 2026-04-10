Conference League: Mateta rikthehet me gol, fitore të thella për Crystal Palace dhe pretendentët

ZVICËR – Ndeshjet çerekfinale të UEFA Europa Conference League dhuruan spektakël dhe rezultate bindëse, me disa skuadra që hodhën hapa të rëndësishëm drejt gjysmëfinaleve.
Protagonist i mbrëmjes ishte Jean-Philippe Mateta, i cili u rikthye në mënyrë mbresëlënëse pas një periudhe të gjatë dëmtimi. Sulmuesi francez realizoi në fitoren 3-0 të Crystal Palace ndaj ACF Fiorentina, në ndeshjen e parë çerekfinale.
28-vjeçari shënoi nga pika e bardhë në minutën e 24-t, pas një penalltie të fituar nga Evan Guessand, duke i dhënë vrull ekipit anglez. Pak minuta më vonë, pas një pritjeje të portierit David de Gea, ishte Tyrick Mitchell që dyfishoi shifrat në minutën e 31-të.
Në pjesën e dytë, loja e vendasve humbi disi ritmin, ndërsa dëmtimi i Guessand ndikoi në organizimin ofensiv. Megjithatë, Fiorentina nuk arriti të reagojë, dhe në fund Ismaïla Sarr vulosi fitoren me një gol me kokë në minutën e 90-të.
Në përballjet e tjera, Rayo Vallecano konfirmoi pretendimet duke mposhtur 3-0 AEK Athens. Golat u realizuan nga Ilias Akhomach (2’), Unai López (45’) dhe Isi Palazón (74’), ndërsa Florian Lejeune spikati në mbrojtje, pavarësisht një goli të anuluar.
Fitore të thellë arriti edhe Shakhtar Donetsk, që mposhti 3-0 AZ Alkmaar. Të tre golat erdhën në pjesën e dytë, me Pedrinho që zhbllokoi rezultatin në minutën e 72-të, ndërsa Alisson Santana Lopes da Fonseca realizoi dy herë (81’, 83’).
Ndërkohë, 1. FSV Mainz 05 bëri detyrën duke fituar 2-0 ndaj RC Strasbourg Alsace. Golat e Kaishu Sano (11’) dhe Stefan Posch (19’) i japin gjermanëve një avantazh të rëndësishëm përpara ndeshjes së kthimit më 16 prill.
