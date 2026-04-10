Europa League: Barazime që lënë gjithçka të hapur, fitore bindëse për Aston Villa dhe Freiburg

ZVICËR – Ndeshjet e para çerekfinale të UEFA Europa League prodhuan rezultate të ndryshme, duke lënë të hapura disa përballje për takimet e kthimit.
Në një duel të ekuilibruar, SC Braga dhe Real Betis u ndanë në barazim 1-1, duke e mbajtur plotësisht të hapur çështjen e kualifikimit.
Ndërkohë, Aston Villa hodhi një hap të rëndësishëm drejt gjysmëfinales, pasi mposhti 3-1 Bologna FC 1909 në transfertë, në Emilia-Romagna.
Pavarësisht dominimit në posedim nga vendasit, anglezët kaluan në avantazh në minutën e 44-t përmes Ezri Konsa. Në pjesën e dytë, Ollie Watkins dyfishoi shifrat në minutën e 51-të. Bologna arriti të ngushtojë diferencën në minutën e 90-të, por skuadra e drejtuar nga Unai Emery riktheu epërsinë prej dy golash në kohën shtesë, duke vulosur rezultatin 3-1.
Fitore bindëse arriti edhe SC Freiburg, që triumfoi 3-0 ndaj Celta Vigo. Gjermanët kaluan në avantazh që në minutën e 10-të me Vincenzo Grifo, ndërsa Jan-Niklas Beste dyfishoi shifrat në minutën e 32-të. Fitorja u vulos në minutën e 78-të nga Matthias Ginter.
Në një tjetër përballje, FC Porto barazoi 1-1 me Nottingham Forest. Portugezët kaluan të parët në avantazh me William Gomes në minutën e 11-të, por reagimi ishte i menjëhershëm, pasi një autogol i Martim Fernandes riktheu baraspeshën vetëm dy minuta më vonë.
Skuadra angleze mendoi se kishte kaluar në avantazh në pjesën e dytë, por goli u anulua për ndërhyrje të parregullt ndaj portierit Diogo Costa. Kualifikimi do të vendoset në ndeshjen e kthimit, që do të zhvillohet pas një jave në “City Ground”.
