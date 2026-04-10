Kushte atmosferike të qëndrueshme – Parashikimi i motit për sot, 10 prill 2026

Ditën e premte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira kalimtare, të cilat do të bëhen më të dukshme kryesisht në orët e pasdites.
Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi në verilindje, me një shpejtësi mesatare deri në 6 m/s, ndërsa në intervale të shkurtra pritet të arrijë deri në 12 m/s.
Në det, valëzimi në detet Adriatik dhe Jon parashikohet të jetë i ulët, me forcë 1 deri në 2 ballë.
