Manjani analizon vendimin e Gjykatës së Lartë: efektet e mundshme për zyrtarët e dënuar për korrupsion

Juristi Ylli Manjani ka komentuar në emisionin “Now me Erla Mëhillin” në Euronews Albania zhvillimet e fundit lidhur me shqyrtimin e praktikës së paraburgimit nga Gjykata e Lartë e Shqipërisë.
Manjani e ka cilësuar këtë vendim si të vonuar, duke theksuar se ai nuk pritet të sjellë ndryshime të menjëhershme në sistemin aktual të drejtësisë penale, por vetëm të ndikojë në praktikën gjyqësore për rastet e ardhshme.
Sipas tij, vendimet unifikuese të Kolegjeve të Bashkuara nuk kanë efekt prapaveprues, por shërbejnë për të orientuar gjykatat në çështjet që do të shqyrtohen në vijim.
“Praktika gjyqësore vendoset në shina të caktuara dhe proceset e ardhshme duhet të ndjekin këto standarde”, u shpreh Manjani, duke shtuar se Gjykata e Lartë ka për mision kryesor unifikimin e praktikës gjyqësore.
Ai ngriti gjithashtu pyetjen se përse u zgjodh pikërisht ky rast për unifikim, duke sugjeruar se shmangia e çështjeve me ngarkesë politike mund të ketë qenë një faktor në përzgjedhje.
Sipas Manjanit, ndryshimet në praktikën gjyqësore mund të ndikojnë edhe në mënyrën e zbatimit të masave të sigurisë, përfshirë paraburgimin, por ai shprehu dyshime se kjo do të sjellë pasoja të drejtpërdrejta për rastet ekzistuese.
Ai theksoi gjithashtu parimin e së drejtës penale, sipas të cilit ligji ose vendimi më favorizues për të pandehurin mund të aplikohet në favor të tij, por shtoi se mbetet skeptik për ndikimin praktik të këtij parimi në rastin konkret.
