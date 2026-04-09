Melania mohon çdo lidhje me Jeffrey Epstein: ‘Nuk më prezantoi ai me Trump! Përpjekje për të njollosur reputacionin tim’
Transmetuar më 09-04-2026, 23:40

Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Melania Trump, ka mohuar publikisht çdo lidhje me financierin e ndjerë Jeffrey Epstein, duke i cilësuar raportimet për përfshirjen e saj si të pavërteta dhe dashakeqe.

Duke folur para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, ajo deklaroi se “gënjeshtrat që e lidhin me Epstein duhet të ndalen”, duke theksuar se nuk ka qenë kurrë e përfshirë në veprimtarinë e tij dhe nuk ka pasur dijeni për abuzimet e pretenduara ndaj viktimave.

Melania Trump gjithashtu mohoi çdo njohje me Ghislaine Maxwell, duke iu referuar një emaili të vitit 2002 të publikuar më herët, të cilin e cilësoi si një korrespondencë të rastësishme dhe një përgjigje formale e sjellshme.

Ajo hodhi poshtë edhe pretendimet se Epstein e kishte prezantuar me bashkëshortin e saj, Donald Trump, duke i quajtur ato përpjekje për diskreditim. Sipas saj, njohja me të shoqin ka ndodhur rastësisht dhe detajet janë të përshkruara në librin e saj.

Zonja Trump i bëri gjithashtu thirrje Kongresit amerikan që të lejojë viktimat e Epstein të dëshmojnë publikisht, duke theksuar se vetëm përmes dëshmive të tyre mund të zbardhet e vërteta.

Ajo theksoi se nuk ka qenë kurrë në avionin privat të Epstein dhe nuk ka vizituar ishullin e tij, duke i cilësuar akuzat si të pabazuara.

