Melania mohon çdo lidhje me Jeffrey Epstein: ‘Nuk më prezantoi ai me Trump! Përpjekje për të njollosur reputacionin tim’

Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Melania Trump, ka mohuar publikisht çdo lidhje me financierin e ndjerë Jeffrey Epstein, duke i cilësuar raportimet për përfshirjen e saj si të pavërteta dhe dashakeqe.
Duke folur para gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, ajo deklaroi se “gënjeshtrat që e lidhin me Epstein duhet të ndalen”, duke theksuar se nuk ka qenë kurrë e përfshirë në veprimtarinë e tij dhe nuk ka pasur dijeni për abuzimet e pretenduara ndaj viktimave.
Melania Trump gjithashtu mohoi çdo njohje me Ghislaine Maxwell, duke iu referuar një emaili të vitit 2002 të publikuar më herët, të cilin e cilësoi si një korrespondencë të rastësishme dhe një përgjigje formale e sjellshme.
Ajo hodhi poshtë edhe pretendimet se Epstein e kishte prezantuar me bashkëshortin e saj, Donald Trump, duke i quajtur ato përpjekje për diskreditim. Sipas saj, njohja me të shoqin ka ndodhur rastësisht dhe detajet janë të përshkruara në librin e saj.
Zonja Trump i bëri gjithashtu thirrje Kongresit amerikan që të lejojë viktimat e Epstein të dëshmojnë publikisht, duke theksuar se vetëm përmes dëshmive të tyre mund të zbardhet e vërteta.
Ajo theksoi se nuk ka qenë kurrë në avionin privat të Epstein dhe nuk ka vizituar ishullin e tij, duke i cilësuar akuzat si të pabazuara.
NOW – Melania: "To be clear, I never had relations with Epstein or his accomplice Maxwell.""I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time.""Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by… pic.twitter.com/xGURho306b— Disclose.tv (@disclosetv) April 9, 2026
