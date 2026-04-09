Qytetet më të mira në botë për të rinjtë beqarë: Ku ia vlen të jetosh dhe punosh

Një studim i fundit nga Compare the Market Australia ka identifikuar qytetet më tërheqëse për të rinjtë beqarë që kërkojnë të jetojnë dhe punojnë jashtë vendit.
Studimi ka analizuar disa faktorë kyç, si kostoja e jetesës, çmimet e qirave, mundësitë e punësimit, si dhe shpenzimet për aktivitete sociale, përfshirë takimet. Në total, janë shqyrtuar 50 qytete në mbarë botën.
Në krye të listës renditet Tokio, i ndjekur nga Bangkok dhe Budapest, të cilat vlerësohen për balancën mes mundësive ekonomike dhe jetës sociale.
Në renditjen globale, dhjetë qytetet më të mira plotësohen nga Pragë, Seul, Nju Delhi, Lisbonë, Sofje, Varshavë dhe Kuala Lumpur.
Sa i përket Europës, Athinë renditet në vendin e 22-të në kontinent dhe e 37-ta në nivel global.
Studimi evidenton edhe kostot e jetës sociale në qytete të ndryshme. Për shembull, një takim në Stamboll kushton mesatarisht 36.62 euro, ndërsa në Amsterdam arrin në rreth 115 euro. Qytete të tjera si Berlin, Paris dhe Riga paraqesin gjithashtu kosto relativisht të larta për aktivitete sociale.
Për ata që punojnë në distancë, infrastruktura digjitale mbetet vendimtare. Kopenhagë kryeson për shpejtësinë e internetit, e ndjekur nga Cyrih dhe Stokholm.
Ndërkohë, për ata që kërkojnë qira më të përballueshme, Sofje rezulton një nga alternativat më ekonomike, me një kosto mesatare mujore relativisht të ulët.
Një tjetër studim i po të njëjtës platformë e rendit Islandë si vendin më të mirë për gratë beqare, falë nivelit të lartë të sigurisë dhe mundësive të mira ekonomike, pavarësisht kostos së lartë të jetesës.
Rezultatet tregojnë se zgjedhja e qytetit ideal për të jetuar dhe punuar varet nga prioritetet individuale, duke balancuar mes kostos së jetesës, karrierës dhe cilësisë së jetës sociale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd