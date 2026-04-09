‘Thuaj një fjalë për Rrjollin’! Balla përplaset me Shehajn: Je i vetmi që e ke blerë vendin e deputetit!

Debate të forta janë zhvilluar në Kuvend mes deputetit Agron Shehaj dhe ministrit Taulant Balla, lidhur me situatën e pronave në zonën e Rrjollit.
Në fjalën e tij, Shehaj u shpreh se rikthehej në Kuvend pas më shumë se një muaji nga përjashtimi, duke theksuar se ishte penalizuar për ngritjen e kësaj çështjeje. Ai deklaroi se rasti i Rrjollit është një shembull domethënës i mënyrës se si, sipas tij, qytetarëve u janë cenuar të drejtat dhe u janë marrë pronat.
Shehaj ngriti shqetësime për situatën e banorëve të zonës, duke theksuar se ata, ndonëse kanë votuar në masë për partitë tradicionale, sot ndodhen në përplasje për pronat e tyre. Ai përmendi gjithashtu emrin e biznesmenit Bashkim Ulaj, duke kërkuar reagim publik nga Balla për këtë çështje.
Nga ana e tij, Balla iu përgjigj me tone të ashpra, duke kundërshtuar akuzat dhe duke vlerësuar figurën e biznesmenit Ulaj si një sipërmarrës të njohur në vend. Ai theksoi se nuk ka ndërhyrë në aktivitetin e tij dhe se e ka kritikuar publikisht vetëm në raste konkrete që lidhen me cilësinë e punimeve.
Debati u ashpërsua më tej kur Balla akuzoi Shehajn për mënyrën e hyrjes në politikë, duke pretenduar se ai ka siguruar mandatin e deputetit përmes pagesës, një akuzë e cila mbeti pa përgjigje të menjëhershme në seancë.
Përplasja mes dy politikanëve nxori në pah tensionet e vazhdueshme në Kuvend lidhur me çështjet e pronësisë dhe raportet mes politikës dhe biznesit në vend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd