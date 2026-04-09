Përfshihet nga flakët një automjet në Kukës
Transmetuar më 09-04-2026, 18:29

Një automjet është përfshirë nga flakët në minutat e fundit në qytetin e Kukësit, në afërsi të mbikalimit të Kolshit.

Sipas informacioneve paraprake, nuk raportohet për persona të lënduar si pasojë e incidentit, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme.

Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve, si dhe shërbimet e Policisë, që kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e rënies së zjarrit.

Për shkak të situatës, korsia e lëvizjes nga Kukësi në drejtim të Tiranës është bllokuar përkohësisht.

