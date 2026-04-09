Dyshime se qeni që kafshoi 4-vjeçaren, është vrarë përmes eutanazizë. Kallëzohet Bashkia e Vlorës

VLORË – Një ngjarje e ndodhur së fundmi në qytetin e Vlorë, ku një qen i racës pitbull kafshoi një 4-vjeçare, ka nxitur reagime dhe debat mbi trajtimin e kafshëve dhe sigurinë publike.
Sipas informacioneve, gjendja shëndetësore e të miturës është stabilizuar dhe ajo ka dalë nga spitali. Ndërkohë, mbetet e paqartë fati i kafshës, për të cilën dyshohet se është eutanazuar.
Rasti ka sjellë reagimin e shoqatave për mbrojtjen e kafshëve, ndërsa Adriana Kalaja ka paraqitur kallëzim në Prokuroria e Vlorës ndaj bashkisë dhe strukturave veterinare, duke i akuzuar për keqtrajtim të kafshëve dhe mungesë të një plani menaxhimi.
Nga ana tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile dhe aktivistë kanë ngritur shqetësime mbi mënyrën e trajtimit të rasteve të tilla në vend, duke e krahasuar situatën me praktikat në vende të tjera evropiane, si Itali.
Banorët e zonës janë shprehur të shqetësuar për sigurinë, duke kërkuar ndërhyrje nga institucionet vendore për menaxhimin e qenve endacakë.
Përfaqësuesit e shoqatave dhe qytetarët theksojnë nevojën për masa të menjëhershme, duke vënë në dukje se garantimi i sigurisë publike dhe trajtimi i kafshëve duhet të ecin paralelisht.
