Shokët dhe shoqet nderojnë kujtimin e 17-vjeçarit që humbi jetën nga arresti kardiak

DURRËS – Një ngjarje e rëndë ka prekur komunitetin shkollor në qytetin e Durrës, ku nxënësit e një gjimnazi kanë nderuar kujtimin e shokut të tyre 17-vjeçar, Florian Saraçi, i cili humbi jetën papritur gjatë një ore mësimore si pasojë e një arresti kardiak.
Bashkëmoshatarët e tij u mblodhën në ambientet e shkollës, ku ndezën qirinj dhe ndanë mesazhe përkujtimore, duke kujtuar figurën dhe energjinë që ai sillte në përditshmëri.
Në shenjë respekti, nxënësit kanë vijuar homazhet edhe në ditët pas ngjarjes, duke vendosur lule në bankën e tij dhe duke organizuar forma simbolike përkujtimi në klasë dhe në palestër.
Sipas dëshmive të tyre, këto veprime synojnë të mbajnë gjallë kujtimin e 17-vjeçarit dhe të shprehin dhimbjen për humbjen e parakohshme.
Humbja e tij ka prekur jo vetëm familjen, por edhe shokët, mësuesit dhe gjithë komunitetin shkollor.
