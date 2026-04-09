Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kultivonin bimë narkotike, arrestohen babë e bir në Shkodër
Transmetuar më 09-04-2026, 15:53

SHKODËR – Dy persona, babë e bir, janë arrestuar nga Policia e Shtetit në kuadër të një operacioni kundër kultivimit të bimëve narkotike.

Sipas njoftimit zyrtar, të arrestuarit janë shtetasit me iniciale P. D., 60 vjeç, dhe A. D., 41 vjeç, banues në njësinë administrative Dajç. Ata dyshohen se kanë kultivuar një numër të konsiderueshëm fidanësh të dyshuar kanabis.

Bimët narkotike janë zbuluar në vendin e quajtur “Këneta”, në zonën e Dajçit, gjatë kontrolleve të ushtruara nga shërbimet policore.

Operacioni është zhvilluar në kuadër të planit operacional të koduar “Faza e parë”, që synon parandalimin dhe goditjen e hershme të kultivimit të bimëve narkotike. Aksioni është realizuar nga strukturat e Komisariatit të Policisë Shkodër.

Policia bën me dije se hetimet për këtë rast vijojnë, ndërsa operacionet antikanabis do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...