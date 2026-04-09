Spanja ‘sfidon’ Trump, rihap ambasadën e saj në Teheran
Transmetuar më 09-04-2026, 14:30

Spanja po rihap ambasadën e saj në Teheran ndërsa “ka një dritare për paqe”, u tha Ministri i Jashtëm Jose Manuel Albares ligjvënësve spanjollë të enjten, mes armëpushimit të brishtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.

Që nga fillimi i konfliktit, Spanja është shfaqur si një kritike e ashpër e veprimeve ushtarake amerikane në Iran, duke i ndaluar Uashingtonit përdorimin e bazave ushtarake spanjolle për ofensivën e saj dhe duke marrë një qëndrim më të fortë se aleatët e tjerë evropianë.

Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez i ka quajtur sulmet amerikane-izraelite ndaj Iranit si “të pamatura dhe të paligjshme”, duke shtuar se vendi i tij “nuk do të jetë bashkëfajtor në diçka që është e keqe për botën”.

Vendimi i Madridit për të dërguar ambasadorin e saj përsëri në Iran shkaktoi kritika të menjëhershme nga Ministri i Jashtëm Izraelit, Gideon Sa’ar, i cili e akuzoi atë se është “krah për krah” me një “regjim terrorist”.

