Spanja ‘sfidon’ Trump, rihap ambasadën e saj në Teheran

Spanja po rihap ambasadën e saj në Teheran ndërsa “ka një dritare për paqe”, u tha Ministri i Jashtëm Jose Manuel Albares ligjvënësve spanjollë të enjten, mes armëpushimit të brishtë midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Që nga fillimi i konfliktit, Spanja është shfaqur si një kritike e ashpër e veprimeve ushtarake amerikane në Iran, duke i ndaluar Uashingtonit përdorimin e bazave ushtarake spanjolle për ofensivën e saj dhe duke marrë një qëndrim më të fortë se aleatët e tjerë evropianë.
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez i ka quajtur sulmet amerikane-izraelite ndaj Iranit si “të pamatura dhe të paligjshme”, duke shtuar se vendi i tij “nuk do të jetë bashkëfajtor në diçka që është e keqe për botën”.
Vendimi i Madridit për të dërguar ambasadorin e saj përsëri në Iran shkaktoi kritika të menjëhershme nga Ministri i Jashtëm Izraelit, Gideon Sa’ar, i cili e akuzoi atë se është “krah për krah” me një “regjim terrorist”.
