Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Bota do zhytet në errësirë! Ja kur do ndodhë eklipsi total i diellit, më i gjati i shekullit?
Transmetuar më 09-04-2026, 14:09

Më 2 gusht pritet të ndodhë një nga eklipset totale diellore më të gjata të këtij shekulli, ku Hëna do të mbulojë plotësisht Diellin, duke e kthyer për disa minuta ditën në errësirë.

Fenomeni do të jetë i dukshëm vetëm në zonat që ndodhen në trajektoren e eklipsit, kryesisht në pjesë të Evropës, Afrikës së Veriut dhe Lindjes së Mesme. Në këto rajone, errësira mund të zgjasë deri në rreth 6 minuta, një kohëzgjatje e rrallë për një eklips diellor.

Gjatë eklipsit, qielli do të errësohet ndjeshëm, temperaturat mund të ulen përkohësisht dhe mund të bëhen të dukshëm edhe yjet për disa çaste.

Ky fenomen konsiderohet i veçantë dhe tërheq interes të madh nga shkencëtarët, fotografët dhe turistët, duke u cilësuar si një përvojë e rrallë për shumë njerëz.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...