Si mund të ndërtohet një pistë në terren të përmbytur? BBC për Aeroportin e Vlorës, Sazanin dhe Zvërnecin

BBC për jugun e Shqipëri: Sfida për aeroportin e Vlorë dhe projektet turistike
Një reportazh i emisionit “Assignment” nga BBC, realizuar nga gazetarja Emily Wither, ka vënë në fokus zhvillimet në jug të Shqipërisë, përfshirë Ishulli i Sazanit, Zvërnec dhe ndërtimin e Aeroportit të Vlorës.
Dokumentari analizon potencialin e vendit për të tërhequr turizëm luksoz, duke përmendur edhe interesin e investitorëve si Ivanka Trump dhe Jared Kushner për projekte turistike në zonë.
Sipas reportazhit, Shqipëria paraqet një kontrast të fortë mes zhvillimit të shpejtë urban dhe trashëgimisë së së kaluarës, ku ndërtesat moderne bashkëjetojnë me struktura të vjetra dhe infrastrukturë të papërfunduar.
Një pjesë e rëndësishme i kushtohet Aeroportit të Vlorës, ku punimet përballen me vështirësi për shkak të terrenit të përmbytur. Ekspertë lokalë, përfshirë biologun Xhemal Xherri, theksojnë se zona ka probleme të vazhdueshme me përmbytjet, duke ngritur pikëpyetje mbi qëndrueshmërinë e projektit.
Reportazhi gjithashtu evidenton sfida të tjera si konfliktet për pronësinë e tokës, akuzat për korrupsion dhe mungesën e infrastrukturës, të cilat mund të ndikojnë në realizimin e planeve për zhvillimin e turizmit në jug të vendit.
