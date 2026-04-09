‘Ule muzikën’! 3 vëllezër shqiptarë dhunojnë pronarin e lokalit në Itali

Një incident i rëndë është regjistruar në zonën Gardolo në Itali, ku tre vëllezër shqiptarë kanë dhunuar pronarin e lokalit “Milena” pas një konflikti për zhurmën e muzikës.
Sipas mediave italiane, ngjarja nisi kur pronari konstatoi mungesën e energjisë elektrike dhe doli për të kontrolluar sahatin e pallatit. Në momentin që dera iu hap, ai u sulmua menjëherë nga një prej vëllezërve, i cili e akuzoi për muzikë të lartë.
Pavarësisht sqarimeve se lokali mbyllej në orën 20:00, situata u përshkallëzua dhe pronari u godit me kokë, duke përfunduar në tokë. Ai arriti të strehohej brenda lokalit për të kërkuar ndihmë, ndërsa në vendngjarje mbërritën forcat e rendit.
Tensioni vijoi kur dy vëllezërit e tjerë iu bashkuan konfliktit, duke shkatërruar ambientet e lokalit. Tavolina dhe karrige u hodhën drejt xhamit, duke e thyer atë dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Gjatë ndërhyrjes së policisë, përplasja u intensifikua, duke lënë një karabinier të plagosur dhe duke dëmtuar pajisjen “taser” të një tjetri.
Tre vëllezërit, rezidentë në Trento, janë arrestuar dhe po përballen me drejtësinë, ndërsa pronari i lokalit ndodhet në spital me dëmtime të shumta dhe traumë në kokë. Në seancën gjyqësore të 8 prillit, avokati i tij kërkoi një dëmshpërblim prej 70 mijë eurosh, ndërsa çështja është shtyrë për shqyrtim të mëtejshëm.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
