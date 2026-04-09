Kush është Aleks Ndreka (“Leksi i Druve”)?

Aleks Ndreka, i njohur me nofkën “Leksi i Druve”, është një figurë e njohur në botën e krimit në veri të Shqipëri, veçanërisht në zonat e Lezhës dhe Shkodrës. Ai është rreth 49 vjeç dhe ka qenë prej vitesh në fokus të autoriteteve ligjzbatuese.
Akuzat dhe arrestimi
Ndreka ishte në kërkim ndërkombëtar që nga viti 2023. Arrestimi dhe ekstradimi i tij nga Italia u realizua në kuadër të operacionit “Metamorfoza” dhe bashkëpunimit policor ndërkombëtar. Interpol (Tiranë dhe Romë) luajti rol kyç në ekstradim.
Akuzat kryesore:
Sigurim i kushteve dhe mjeteve për kryerjen e vrasjeve Koordinim i bashkëpunëtorëve për eliminimin e 3 personave (2017) Dyshime për përfshirje në aktivitete të organizuara kriminale
Konfliktet dhe atentatet
Ndreka raportohet se i ka shpëtuar të paktën 3 atentateve ndaj tij. Ai ka pasur përplasje të forta me ish-deputetin e Partia Socialiste e Shqipërisë, Arben Ndoka. Sipas dyshimeve, konflikti lidhet me hakmarrje dhe ngjarje të mëparshme kriminale, përfshirë vrasjen e një familjari. Është përmendur edhe një planifikim i pazakontë për atentat me dron ndaj Ndokës.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd