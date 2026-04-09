Çmimet e ushqimeve ‘në qiell’/ Erion Braçe shkon në Kuvend me një qese domatesh

Tiranë, 9 prill 2026 – Deputeti i Partia Socialiste, Erion Braçe, ka surprizuar sot në Kuvendi i Shqipërisë duke u paraqitur me një qese domatesh në dorë.
Ky gjest simbolik vjen si protestë ndaj rritjes së çmimeve të ushqimeve dhe pasojave ekonomike të tensioneve ndërkombëtare, përfshirë konfliktin SHBA-Iran. Braçe do të marrë pjesë në një interpelancë me Andis Salla, Ministrin e Bujqësisë, për të diskutuar sfidat e prodhuesve vendas dhe për të kërkuar masa mbrojtëse për fermerët.
Deputeti theksoi se qëllimi i tij është të adresojë krizën e kostove në tregun e ushqimeve dhe të nxisë veprime konkrete për mbështetjen e sektorit bujqësor.
