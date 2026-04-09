Lëvizte me armë në brez, kapet i riu në Lushnje. Emri

Lushnjë, 9 prill 2026 – Shërbimet e Komisariati i Policisë Lushnjë kanë kapur dhe vënë në pranga shtetasin Marlind Sulo, i shpallur në kërkim dhe i dyshuar për mbajtje të armës pa leje.
Ngjarja ka ndodhur pas një kontrolli më datë 21 mars 2026, në një lokal në lagjen “Xhevdet Nepravishta”, ku gjatë kontrollit të policisë u gjet një armë zjarri pistoletë në xhupin e shtetasit M. S. Në momentin e ndërhyrjes, 21-vjeçari nuk ndodhej në lokal. Gjatë kontrollit të banesës së tij u sekuestrua edhe municion luftarak.
Po ashtu, në lidhje me rastin, u arrestuan edhe 5 persona të tjerë që qëndronin në lokal me të, për moskallëzim të krimit. Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
