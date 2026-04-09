Tiranë, i riu hidhet nga kati i dytë i një restoranti për të shmangur pagesën
Transmetuar më 09-04-2026, 11:52

Tiranë, 9 prill 2026 – Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Tiranë, ku një klient i një restoranti ka zgjedhur të hidhet nga kati i dytë i lokalit për të shmangur pagesën e faturës.

Sipas informacionit nga administratori i restorantit, i riu kishte qëndruar rreth katër orë në ambientet e biznesit dhe kishte konsumuar rreth 1.5 kilogramë mish. Në përfundim të qëndrimit, ai vendosi të largohej pa paguar duke u hedhur nga lartësia, duke rrezikuar dëmtime fizike.

Autoritetet ende nuk kanë dhënë informacion për ndonjë ndëshkim ose procedim penal ndaj të riut.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

