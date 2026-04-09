Berisha sulmon qeverinë dhe parlamentin: ‘Rama e ka kthyer Parlamentin në leckë’

Tiranë, 9 prill 2026 – Gjatë fjalës së tij në Kuvendi i Shqipërisë, ish-kryeministri dhe deputeti i Partia Demokratike, Sali Berisha, përsëriti akuzat ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke e akuzuar për përdorimin e parlamentit për mbrojtjen e interesave të tij personale dhe të bashkëpunëtorëve të tij.
Berisha kritikoi veprimet e deputetes Belinda Balluku, e cila sipas tij ruan imunitetin ligjor pavarësisht akuzave për përfshirje në vjedhje dhe keqpërdorime. Ai e përshkroi parlamentin si “mburojën më të turpshme të historisë” dhe akuzoi qeverinë për mbrojtje të paligjshme të deputetëve të afërt me pushtetin.
Ish-kryeministri shtoi se shqetësim të veçantë paraqesin rastet e tjera, si ajo e Olta Xhaçka, ku vendime gjyqësore kanë kërkuar ndërprerjen e mandatit të saj, por ato nuk janë zbatuar. Berisha theksoi se debati dhe interpelancat nuk mund të shtyhen, duke akuzuar kryeministrin se shmang përgjegjësitë parlamentare.
Deklarata e tij përfundoi me kritika ndaj mënyrës se si menaxhohet prona dhe pasuria e deputetëve, duke përmendur dyshime për përfitime personale dhe mungesë respekti ndaj rregulloreve dhe Kushtetutës.
