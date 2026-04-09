Korreshi akuza dhe ironi ndaj ministres së Shëndetësisë: “Të paktën njoftojeni që i ka kaluar rroga”

Tiranë, 9 prill 2026 – Deputeti i Partia Demokratike, Saimir Korreshi, ka drejtuar kritika të forta dhe ironike ndaj ministres së Shëndetësisë, Evis Sala, gjatë një deklarate publike.
Korreshi u shpreh se opozita ka kërkuar prej kohësh zhvillimin e një interpelance me ministren, por sipas tij, ajo nuk i është përgjigjur kërkesave dhe mungon në seancat parlamentare.
Në fjalën e tij, deputeti ngriti shqetësime për gjendjen e sistemit shëndetësor, duke pretenduar mungesa të theksuara në spitale, përfshirë pajisje bazë mjekësore. Ai përmendi konkretisht situatën në spitalin e Lushnjës, ku sipas tij mungojnë materiale të domosdoshme si pambuku dhe dorashkat.
Gjithashtu, Korreshi kritikoi vonesat në procedurat administrative për infrastrukturën spitalore, duke theksuar se këto probleme ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimit ndaj pacientëve.
Në përfundim, ai përdori tone ironike ndaj ministres, duke kërkuar që ajo të informohet mbi situatën në terren dhe të mbajë përgjegjësi për funksionimin e sistemit shëndetësor.
