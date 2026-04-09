I shpëtoi dy atentateve, ekstradohet nga Italia Aleks Ndreka, i njohur si ‘Leksi i druve’

Tiranë, 9 prill 2026 – Është ekstraduar nga Itali drejt Shqipëri, Aleks Ndreka, i njohur ndryshe si “Leksi i druve”, person i shpallur në kërkim në kuadër të operacionit Operacioni Metamorfoza.
Sipas autoriteteve, ndaj Ndrekës ishte caktuar masa e sigurisë “arrest në burg” në mungesë, për veprat penale që lidhen me pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe sigurim të kushteve dhe mjeteve për kryerjen e vrasjeve.
Burime zyrtare bëjnë me dije se ai dyshohet gjithashtu për përfshirje në sigurimin e informacioneve për disa figura të rëndësishme të botës së krimit.
Ndërkohë, më herët Ndreka ka qenë edhe shënjestër e disa atentateve me armë zjarri, të cilave u ka mbijetuar.
Me ekstradimin e tij, pritet që hetimet të avancojnë më tej, ndërsa autoritetet synojnë zbardhjen e plotë të aktivitetit të grupit kriminal ku ai dyshohet se bënte pjesë.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
