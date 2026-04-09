Ylli botëror i kinemasë, fituesi i çmimit ‘Nobel’, George Clooney, kritikon ashpër Trump: ‘Kërcënimet ndaj Iranit janë krim lufte’!

9 prill 2026 – Aktori fitues i çmimit Oscar, George Clooney, ka përshkallëzuar përplasjen me administratën e Donald Trump, duke kritikuar deklaratat e tij lidhur me Iran dhe duke i cilësuar ato si “krim lufte”.
Në një deklaratë publike, Clooney u shpreh se retorika që nxit shkatërrimin e një qytetërimi nuk mund të justifikohet, pavarësisht bindjeve politike. “Nëse dikush thotë se dëshiron të shkatërrojë një qytetërim, kjo përbën krim lufte,” theksoi ai.
Reagimi nga Shtëpia e Bardhë ishte i menjëhershëm. Drejtori i komunikimit, Stephen Chung, ironizoi aktorin në një deklaratë për media, duke përdorur tone kritike ndaj karrierës së tij artistike.
Në një kundërpërgjigje për mediat ndërkombëtare, Clooney theksoi se situata globale kërkon debat serioz dhe jo sulme personale. Ai iu referua kuadrit ligjor ndërkombëtar, përfshirë Konventa e Gjenocidit dhe Statuti i Romës, duke ngritur shqetësime mbi retorikën politike.
Aktori, i njohur për angazhimin e tij politik dhe mbështetjen ndaj demokratëve, ka qenë shpesh kritik ndaj politikave të Trump. Megjithatë, ai ka pranuar se marrëdhënia mes tyre ka qenë më e afërt përpara presidencës së tij.
Përplasjet mes Trump dhe figurave të Hollywood-it vijojnë prej vitesh, ndërsa retorika mes palëve mbetet e tensionuar në një klimë politike gjithnjë e më të polarizuar në Shtetet e Bashkuara.
