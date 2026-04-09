Aksident në Vlorë, përplasen dy automjete, lëndohen katër persona
Transmetuar më 09-04-2026, 09:36

Vlorë, 9 prill 2026 – Një aksident rrugor është regjistruar në Vlorë, ku dy automjete janë përplasur në aksin e Lumit të Vlorës, në afërsi të Ura e Laskos.

Sipas informacioneve paraprake, si pasojë e përplasjes kanë mbetur të lënduar katër persona, të cilët janë transportuar për ndihmë mjekësore.

Burime zyrtare bëjnë me dije se të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Ndërkohë, autoritetet po punojnë për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të aksidentit.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

