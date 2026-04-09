ÇFARË PO NDODH? Delegacioni niset për negociatat me SHBA në Pakistan, Irani fshin postimin një orë më pas

Autoritetet në Iran njoftuan sot në mëngjes se një delegacion i vendit po nisej për në Pakistan për negociatat me Amerikën, por këtë njoftim e fshiu më pas nga rrjetet sociale, raporton noa.al duke cituar agjencinë joshtetërore të lajmeve Tasnim.
Ambasadori i Iranit në Pakistan fshiu një postim në X ish Twitter rreth vizitës së delegacionit iranian, duke ngjallur shqetësim për shkakun e këtij veprimi.
"Ambasadori i Iranit në Pakistan, Reza Amiri Moghadam, njoftoi një orë më parë se delegacioni i vendit tonë do të mbërrijë në Islamabad, kryeqytetin e Pakistanit, për të negociuar bazuar në propozimin prej 10 pikash të propozuar nga Irani.
Por ai e fshiu postimin e tij në Twitter pak minuta më parë duke lënë të paqartë nëse delegacioni iranian po shkon apo jo në kryeqytetin pakistanez, Islamabad", raporton agjencia e lajmeve Tasnim.
