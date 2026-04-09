Sot e Enjtja e Madhe. Tradita e lyerjes së vezëve të Pashkës

Në kuadër të festimeve të Pashkët, një ndër traditat më të rëndësishme në besimin e Kisha Ortodokse është lyerja e vezëve të kuqe, e cila nis në E Enjtja e Madhe.
Sipas traditës, në këtë ditë lyhen një pjesë e vezëve të Pashkës – zakonisht nga një për çdo anëtar të familjes, për persona të afërt, si dhe një vezë që ruhet në shtëpi për një vit, deri në festën e ardhshme. Ndërkohë, në E Shtuna e Madhe, procesi përsëritet, duke lyer vezë të tjera për konsum familjar dhe për t’u dhuruar.
Përbërësit kryesorë:
Bojë ushqimore për vezë 25–30 kokrra vezë (sipas dëshirës) 6 gota ujë i vakët 1.5 filxhan kafe uthull cilësore Vaj për lustrim (lulëdielli ose ulliri)
Përgatitja: Procesi nis me larjen dhe zierjen e vezëve në zjarr të ngadaltë, për të shmangur çarjen e tyre. Më pas, në një enë përgatitet tretësira me ujë të vakët, uthull dhe bojë ushqimore. Vezët e ziera vendosen në këtë përzierje për disa minuta derisa të marrin ngjyrën e kuqe karakteristike.
Pas nxjerrjes, ato lihen të thahen dhe në fund lyhen lehtë me vaj për të marrë shkëlqim. Procesi mund të përsëritet sipas sasisë së dëshiruar.
Kuptimi simbolik Veza konsiderohet simbol i jetës dhe rilindjes, ndërsa ngjyra e kuqe përfaqëson sakrificën dhe gjakun e Jezu Krishti. Në traditën e krishterë, lëvozhga e vezës simbolizon varrin, i cili hapet për të dhënë jetë – një referencë e drejtpërdrejtë ndaj ngjalljes.
Një gojëdhënë e njohur lidhet me Maria Magdalena, e cila pas ngjalljes së Krishtit i dhuroi vezë të bardha një sundimtari për t’i treguar lajmin. Sipas rrëfimit, ato u kthyen mrekullisht në të kuqe, duke forcuar simbolikën që ruhet edhe sot.
