Jo Kina, por SHBA është kërcënimi real për botën, tregon sondazhi me qytetarët evropianë

Një sondazh i ri amerikan i “POLITICO Pulse” tregon një ndryshim të fortë në perceptimin e europianëve ndaj SHBA-së, duke e renditur atë si kërcënim më të madh se Kina në disa nga vendet kryesore të BE-së.
Sipas të dhënave, vetëm 12% e qytetarëve të anketuar në Poloni, Spanjë, Belgjikë, Francë, Gjermani dhe Itali e konsiderojnë SHBA-në si aleat të afërt, ndërsa 36% e shohin si kërcënim. Në krahasim, Kina konsiderohet kërcënim nga 29% e të anketuarve.
Në nivel vendesh, SHBA renditet si kërcënim më i madh se Kina në Spanjë, Itali, Belgjikë dhe Gjermani.
Spanja rezulton vendi më kritik ndaj SHBA-së, ku 51% e të anketuarve e konsiderojnë një kërcënim. Në Itali kjo shifër është 46%, në Belgjikë 42%, në Francë 37% dhe në Gjermani 30%. Përjashtim bën Polonia, ku vetëm 13% e shohin SHBA-në si rrezik, për shkak të varësisë së saj nga aleanca me Uashingtonin për siguri.
Sondazhi tregon gjithashtu një rritje të dëshirës për autonomi strategjike europiane. Rreth 86% e të anketuarve mendojnë se Europa duhet të zhvillojë kapacitetet e veta të mbrojtjes, ndërsa 69% mbështesin krijimin e një force të përbashkët ushtarake europiane.
Megjithatë, mbështetja bie kur bëhet fjalë për përfshirje personale. Vetëm 19% deklarojnë se do të merrnin armët në rast sulmi ndaj vendit të tyre, ndërsa 47% preferojnë role jo-luftarake si logjistikë apo ndihmë mjekësore. Një pjesë tjetër do të mbështesnin pa marrë pjesë drejtpërdrejt ose do të largoheshin nga vendi.
Rusia mbetet kërcënimi më i madh, me 70% të të anketuarve që e konsiderojnë armik të qartë.
Sa i përket shpenzimeve për mbrojtje, opinionet janë të ndara: 37% mendojnë se vendet e tyre shpenzojnë mjaftueshëm, 37% se nuk është mjaftueshëm dhe 22% se është tepër. Gjermania, Franca dhe Spanja kërkojnë rritje të buxhetit, ndërsa në Itali 39% mendojnë se shpenzimet janë të larta. Polonia dallon, ku shumica (56%) i konsiderojnë shpenzimet aktuale të përshtatshme.
Sondazhi nxjerr në pah edhe ndarje mbi mbështetjen për Ukrainën: 34% thonë se Europa nuk po bën mjaftueshëm, 31% mendojnë se është në nivelin e duhur dhe 30% se po bën shumë.
Megjithatë, mbështetja për mbrojtjen kolektive mbetet e fortë. 76% janë pro dërgimit të ushtrisë për të mbrojtur një aleat të NATO-s, ndërsa 81% për një vend anëtar të BE-së.
Sondazhi u realizua nga Cluster17 për POLITICO dhe beBartlet, duke përfshirë 6,698 qytetarë nga gjashtë vende europiane gjatë periudhës 13–21 mars.
