Aksident në Shkozë, automjeti përmbyset në Unazën e Madhe

Tiranë, 9 prill 2026 – Një aksident rrugor është regjistruar në Unazën e Madhe, në zonën e Shkozës, ku një automjet është përmbysur në anë të aksit rrugor.
Sipas informacioneve paraprake, mjeti ka humbur kontrollin dhe është përmbysur, duke përfunduar jashtë korsisë së lëvizjes. Foto tregon automjetin e kthyer përmbys, ndërsa në vendngjarje janë vërejtur edhe qytetarë të pranishëm.
Deri në këto momente nuk ka të dhëna zyrtare mbi shkaqet e aksidentit, ndërsa mbetet e paqartë nëse ka persona të lënduar.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd