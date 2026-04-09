Mbi 10 mijë fluturime ushtarake në 40 ditë, Amerika publikon për herë të parë bilancin e luftës me Iranin

Forcat amerikane goditën mbi 13,000 objektiva dhe shkatërruan të gjitha kapacitetet për dronë sulmues, ndërsa ka hyrë në fuqi armëpushimi me Iranin
Forcat amerikane kanë goditur më shumë se 13,000 objektiva në Iran, duke përfshirë shumicën e fabrikave të armëve dhe të gjitha strukturat për prodhimin e dronëve sulmues, si pjesë e operacionit të quajtur “Epic Fury”. Kjo u bë e ditur nga Pentagoni, i cili e cilësoi operacionin si një “fitore vendimtare ushtarake”.
Sekretari i Luftës, Pete Hegseth, dhe kreu i Shtabit të Përbashkët, gjenerali i Forcave Ajrore Dan Caine, dhanë detaje mbi dëmet e shkaktuara ndaj kapaciteteve ushtarake të Iranit gjatë një konference për shtyp të mërkurën. Kjo ndodhi një ditë pasi presidenti Donald Trump njoftoi një armëpushim dyjavor, me shpresën për të arritur një paqe afatgjatë.
Operacioni “Epic Fury” – në shifra:
Mbi 13,000 objektiva të goditur, përfshirë mbi 4,000 objektiva të identifikuar dhe goditur në kohë reale
Mbi 10,000 misione ajrore, përfshirë 62 fluturime bombarduese (18 misione vajtje-ardhje nga SHBA)
Mbi 50,000 personel amerikan i përfshirë (CENTCOM, EUCOM dhe brenda territorit të SHBA)
Mbi 6 milionë vakte të konsumuara; mbi 950,000 litra kafe; mbi 2 milionë pije energjike
Sistemet e mbrojtjes ajrore dhe raketore janë shkatërruar në masë:
80% e sistemeve të mbrojtjes ajrore të Iranit janë eliminuar
Mbi 1,500 objektiva të mbrojtjes ajrore janë goditur
Mbi 450 depo raketash balistike janë shkatërruar
800 baza magazinimi dronësh janë eliminuar
1,700 raketa dhe dronë të ardhur janë neutralizuar
Flota detare është goditur rëndë:
Mbi 90% e marinës së rregullt iraniane është fundosur
Rreth 150 anije janë shkatërruar, përfshirë të gjitha njësitë kryesore luftarake
Rreth 50% e mjeteve të vogla sulmuese të IRGC janë eliminuar
Mbi 700 goditje ndaj minave detare, ku 95% e tyre janë shkatërruar
Rrjetet e komandës dhe logjistikës janë dëmtuar rëndë:
Mbi 2,000 nyje komande dhe kontrolli janë shkatërruar
90% e fabrikave të armëve janë goditur
Të gjitha fabrikat e dronëve “Shaheed” janë shkatërruar
Të gjitha strukturat për sistemet e drejtimit të dronëve janë eliminuar
Mbi 80% e kapaciteteve për prodhimin e raketave janë shkatërruar
Mbi 20 objekte prodhimi detar janë dëmtuar ose shkatërruar
Rreth 80% e bazës industriale bërthamore është goditur
Sipas Hegseth, operacioni ka dobësuar rëndë ushtrinë iraniane dhe e ka bërë atë të paaftë për operacione luftarake për vite me radhë.
“Në më pak se 40 ditë, një nga komandat tona, CENTCOM, duke përdorur më pak se 10% të fuqisë totale luftarake të SHBA, çmontoi një nga ushtritë më të mëdha në botë”, deklaroi ai.
Ai shtoi se Irani nuk ishte në gjendje të mbronte veten, popullin apo territorin e tij përballë këtij operacioni.
Foto: AFP nëpërmjet Getty Images
