Kursi i këmbimit për sot: euro dhe dollari në tregun vendas

Monedhat e huaja vijojnë të këmbehen me luhatje të lehta në tregun vendas për ditën e sotme, sipas kursit zyrtar të publikuar nga institucionet financiare.
Dollari amerikan blihet me 81.2 lekë dhe shitet me 82.5 lekë.
Euro këmbehet në blerje me 95.3 lekë dhe në shitje me 96.1 lekë.
Ndërkohë, Franga zvicerane blihet me 103 lekë dhe shitet me 104 lekë.
Paundi britanik regjistrohet në blerje me 109.2 lekë dhe në shitje me 110.2 lekë.
Sa i përket Dollari kanadez, ai blihet me 58.4 lekë dhe shitet me 59.6 lekë.
Tregu valutor mbetet i qëndrueshëm, ndërsa luhatjet e vogla reflektojnë kërkesë-ofertën dhe zhvillimet në tregjet ndërkombëtare financiare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd