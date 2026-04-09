Sulmohet me gurë autobusi i Atletico Madridit në Camp Nou

Një incident i rëndë është regjistruar në Spanjë, ku autobusi i Atlético Madrid është sulmuar me gurë në momentin e mbërritjes në Camp Nou, përpara përballjes çerekfinale të Liga e Kampionëve ndaj Barcelona.
Si pasojë e sulmit, dy xhama të autobusit janë thyer, ndërsa nuk raportohen të lënduar. Ngjarja rikthen shqetësimet për sigurinë, pasi sipas raportimeve, incidente të ngjashme kanë ndodhur edhe më herët, përfshirë gjatë një ndeshjeje gjysmëfinale të Kupës së Mbretit.
Trajneri i Atlético Madrid, Diego Simeone, reagoi pas incidentit duke e cilësuar situatën si të përsëritur. “Ky nuk është një incident i izoluar; është ajo që ndodh zakonisht kur vijmë në Barcelonë”, u shpreh ai, sipas raportimeve të gazetarit Fabrizio Romano.
Ngjarja pritet të nxisë reagime nga autoritetet sportive dhe organizatorët, në një kohë kur siguria në eventet e mëdha futbollistike mbetet një çështje thelbësore.
😱❌ Broken rearview mirror on Atlético de Madrid's team bus.—@DBR8 pic.twitter.com/EGfDCAnHsO— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 8, 2026
