Izraeli masakër me bombardime në Liban. Mbi 250 viktima nga sulmet me bomba. Tensione për Ngushticën e Hormuzit

Sulmet ajrore të Izrael në Liban kanë shkaktuar një bilanc të rëndë viktimash dhe po rrezikojnë seriozisht përpjekjet diplomatike për armëpushim në rajon. Sipas burimeve nga strukturat e Mbrojtjes Civile libaneze, të paktën 254 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 1,100 të tjerë janë plagosur si pasojë e bombardimeve të fundit.
Situata ka shtuar tensionet mes Iran dhe Izraelit, duke vënë në pikëpyetje edhe marrëveshjen e armëpushimit dyjavor të ndërmjetësuar me përfshirjen e Pakistan. Teherani ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve, duke theksuar nevojën për stabilitet në të gjithë rajonin e Lindjes së Mesme.
Ndërkohë, raportimet ndërkombëtare bëjnë të ditur se Irani ka bllokuar përkohësisht kalimin e anijeve cisternë në Ngushtica e Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme të transportit global të naftës. Garda Revolucionare iraniane ka paralajmëruar se çdo anije që kalon pa autorizim rrezikon të goditet.
Nga ana tjetër, autoritetet izraelite kanë deklaruar se marrëveshja e armëpushimit me Iranin nuk përfshin territorin libanez. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka theksuar vendosmërinë për të vijuar operacionet ushtarake kundër Hezbollah, duke pretenduar se objektivat janë struktura të kësaj organizate, megjithëse raportimet flasin për pasoja të rënda edhe mbi popullsinë civile. Për situatën ka reaguar edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila ka bërë thirrje për ndaljen e menjëhershme të sulmeve.
Në planin diplomatik, Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se zëvendëspresidenti JD Vance do të udhëheqë ekipin negociator në bisedimet me Iranin, të cilat pritet të zhvillohen në Pakistan. Vance ka deklaruar se qëllimi i SHBA-së mbetet parandalimi i pajisjes së Iranit me armë bërthamore dhe rihapja e qarkullimit në Ngushticën e Hormuzit.
Armëpushimi i përkohshëm u arrit vetëm pak përpara skadimit të ultimatumit të presidentit Donald Trump për ndërmarrjen e sulmeve ndaj Iranit. Sipas tij, një propozim me 10 pika i paraqitur nga Teherani përbën një bazë të mirë për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare, e cila pritet të negociohet gjatë dy javëve në vijim.
Në një deklaratë zyrtare, ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, konfirmoi gatishmërinë e vendit për të ndërprerë operacionet që i cilëson si “mbrojtëse”, duke u bazuar në planet respektive të paraqitura nga të dyja palët, si dhe duke sqaruar mekanizmat për rihapjen e kalimit të anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.
