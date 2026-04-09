Seancë plenare në Kuvend: interpelanca, projektligje dhe kërkesat për komisione hetimore në rendin e ditës

Sot zhvillohet seanca e radhës plenare në Kuvendin e Shqipërisë, ku pritet të diskutohen një sërë çështjesh me rëndësi, që nga interpelancat me anëtarë të qeverisë deri te shqyrtimi i projektligjeve dhe kërkesave për ngritjen e komisioneve hetimore.
Në fokus të seancës do të jetë interpelanca e kërkuar nga deputeti Erion Braçe me ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla. Po ashtu, është parashikuar një seancë pyetje–përgjigje me ministren e Arsimit, Mirela Kumbaro, e kërkuar nga deputetja Erisa Xhixho.
Një tjetër pikë e rëndësishme e rendit të ditës lidhet me shqyrtimin e kërkesave të opozitës për ngritjen e dy komisioneve hetimore. Komisioni i parë synon kontrollin e ligjshmërisë së veprimtarisë së Autoritetit Rrugor Shqiptar në realizimin e investimeve në infrastrukturën rrugore. Ndërsa komisioni i dytë ka në fokus verifikimin e ligjshmërisë në funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), me theks te siguria kibernetike, mbrojtja e të dhënave të qytetarëve dhe analizimi i rreziqeve për sigurinë kombëtare, në kuadër edhe të detyrimeve të Shqipërisë si vend anëtar i NATO-s.
Gjatë seancës do të shqyrtohen gjithashtu dy projektligje: një për ndryshime në ligjin “Për portet turistike në Republikën e Shqipërisë” dhe një tjetër për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Në rendin e ditës përfshihet edhe zgjedhja e një anëtari të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, si dhe diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.
Seanca zhvillohet në mbështetje të urdhrit nr. 23, datë 7 prill 2026, të Kryetarit të Kuvendit, Niko Peleshi.
