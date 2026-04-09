Mot me diell dhe vranësira kalimtare, parashikimi për ditën e enjte

Ditën e enjte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira kalimtare.
Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-verilindje me shpejtësi mesatare deri në 6m/s, e cila hera-herës pritet të fitojë shpejtësi deri në 14m/s, kryesisht përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore.
Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon pritet të jetë i forcës 2-4 ballë.
