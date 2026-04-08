Trump do të diskutojë me Rutte tërheqjen e SHBA nga NATO

Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti Donald Trump do të takohet me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, për të diskutuar pozicionin e SHBA-së brenda Aleancës dhe mundësinë e një tërheqjeje të SHBA-së nga NATO, një hap që do të kishte ndikime të mëdha në sigurinë transatlantike.
Pikat kryesore të diskutimit:
Trump ka kritikuar aleatët europianë për mbështetjen e pamjaftueshme ndaj operacioneve ushtarake SHBA-Izrael kundër Iranit dhe ka kërcënuar me tërheqje nga NATO.
Rutte ka ndërtuar një marrëdhënie të ngrohtë me Trump dhe pritet të përpiqet të shmangë kritikat publike të ish-presidentit ndaj aleancës. Tema përfshin sigurinë e Ngushticës së Hormuzit, konfliktin në Ukrainë, shpenzimet ushtarake dhe bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Një diplomat europian ka theksuar se Rutte nuk ka mandat për të angazhuar NATO-n në operacione direkte në Lindjen e Mesme gjatë këtij takimi.
Sfida për NATO-n:
Trump ka quajtur NATO-n “tigër letre” dhe ka kërkuar që aleatët europianë të kontribuojnë më shumë në mbrojtjen e interesave amerikane. Prioriteti i SHBA-së në Lindjen e Mesme mund të devijojë mbështetjen ndaj Ukrainës, një shqetësim kryesor për Europën. Kritikat e Trump ndaj Ukrainës, angazhimi me Rusinë dhe tensionet për Groenlandën kanë alarmuar aleatët europianë.
Takimi pritet të jetë vendimtar për të qartësuar pozicionin e SHBA-së brenda NATO-s dhe për të diskutuar ndarjen e barrës midis anëtarëve. Analistët e sigurisë e konsiderojnë këtë një pikë të ndjeshme për stabilitetin e aleancës transatlantike dhe për politikat globale të sigurisë.
Në thelb, rezultati i këtij takimi mund të ndikojë jo vetëm në marrëdhëniet SHBA-Europë, por edhe në balancën strategjike në Lindjen e Mesme dhe prioritetet ushtarake globale të NATO-s.
